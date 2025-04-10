Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
TFF, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.
Kaynak: AA
Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.
Süper Lig'de 3 haftalık programın netlik kazanmasıyla birlikte 34. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbinin tarihi de belli oldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 34. haftada karşı karşıya geleceği maç 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve derbi 19.00'da başlayacak.