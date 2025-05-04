Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de 34. hafta heyecanı bugün (4 Mayıs 2025 Pazar)oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu haftaki maçlarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Samsunspor – Eyüpspor karşılaşmasında VAR hakemi Istvan Vad, AVAR hakemi ise Ogün Kamacı olacak.

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde VAR görevini Richard Martens üstlenecek. AVAR olarak Onur Özütoprak sahada yer alacak.

Adana Demirspor – Göztepe maçında VAR’da Javier Alberola Rojas, AVAR’da ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.