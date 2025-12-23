Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmada VAR görevini Abdullah Buğra Taşkınsoy’a verdi.

ORTA HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR

Mücadelede AVAR olarak Anıl Usta ile Gökhan Barcın görev yapacak.

Saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada orta hakem Oğuzhan Çakır olacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil üstlenecek.