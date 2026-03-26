Fenerbahçe-Beşiktaş maçı bileti fiyatları: Fenerbahçe-Beşiktaş Derbi Bileti Satış Tarihi ve Fiyatı

Trendyol Süper Lig’de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise bilet fiyatları ve satış tarihleri geliyor. Dev derbiye yerinde tanıklık etmek isteyen futbolseverler için tüm detaylar netleşti. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ve satış takvimi…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Maç Yayın Bilgisi

Yayıncı kanal: Bein Sports 1

Lig: Trendyol Süper Lig (28. hafta)

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BİLET SATIŞ TARİHLERİ

Derbi biletleri kademeli olarak satışa sunulacak. Taraftarların satış takvimini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

27 Mart 2026 Cuma - Saat 12.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler (1 adet bilet)

Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler (1 adet bilet) 28 Mart 2026 Cumartesi - Saat 10.00: Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri (1 adet bilet)

Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri (1 adet bilet) 29 Mart 2026 Pazar - Saat 10.00: Genel satış

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Dev derbi için belirlenen bilet fiyatları tribünlere göre değişiklik gösteriyor. En uygun bilet ile en pahalı VIP bilet arasında ciddi fark bulunuyor.

Tribün Fiyat Kuzey - Spor Toto Tribünü 1.500 TL Fenerium Üst A - I Blok 2.700 TL Fenerium Üst B - H Blok 3.000 TL Fenerium Üst C - G Blok 3.550 TL Fenerium Üst D - F Blok 3.950 TL Fenerium Üst E Blok 4.250 TL Fenerium Alt A - I Blok 5.950 TL Fenerium Alt B - H Blok 6.850 TL Fenerium Alt C - G Blok 8.200 TL Fenerium Alt Adidas D - F Blok 9.300 TL VIP (Fenerium Alt Adidas E Blok) 28.150 TL

DERBİ BİLETLERİ NEDEN BU KADAR PAHALI?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Türkiye’nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bilet fiyatları, normal lig maçlarına göre daha yüksek seviyelerde belirleniyor. Özellikle VIP ve maraton alt tribünlerinde fiyatların yükselmesi dikkat çekiyor.

DERBİ ATMOSFERİ VE TARAFTAR YOĞUNLUĞU

Bu tür büyük maçlarda stadyumun tamamen dolması beklenirken, taraftarların yoğun ilgisi biletlerin kısa sürede tükenmesine neden olabiliyor. Özellikle genel satış günü, bilet bulmak isteyen taraftarlar için kritik önem taşıyor.

