Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda heyecan, dev derbiyle devam ediyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında maçın günü, başlama saati, stat bilgisi, hakem kadrosu, muhtemel 11'ler ve eksik oyuncular geliyor. Özellikle “Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda”, “Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman”, “FB BJK muhtemel 11” ve “Fenerbahçe Beşiktaş sakat cezalı oyuncular” konuları öne çıkıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı. Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan bu dev maç, şampiyonluk ve üst sıralar yarışında büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev derbi, Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı kendi sahasında ağırlayacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın hakem ve görevli listesi de belli oldu. Maçın hakemi Yasin Kol olacak.

Görev İsim Hakem Yasin Kol 1. Yardımcı Hakem Abdullah Bora Özkara 2. Yardımcı Hakem Mehmet Salih Mazlum Dördüncü Hakem Çağdaş Altay Gözlemci Ali Uluyol

FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALI LİSTESİ

Fenerbahçe'de derbi öncesi eksik oyuncular şu şekilde sıralanıyor:

# Oyuncu Açıklama 22 Levent Mercan Sakatlık - Arka Adalesinde Yırtık 8 Mert Hakan Yandaş Cezalı - Maçtan Men Cezası 11 Edson Alvarez Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat

BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI LİSTESİ

Beşiktaş'ta ise derbi öncesi açıklanan eksik ve durumu belirsiz isimler şöyle:

# Oyuncu Açıklama 20 Necip Uysal Diğer - Kadro Dışı 22 Taylan Bulut Şüpheli 52 Devrim Şahin Şüpheli

