Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 22 Şubat 2026 Pazar günü şampiyonluk için parkede karşı karşıya gelecek. Sezonun en kritik randevularından biri olan Türkiye Kupası finali, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Dev derbide kazanan takım, kupayı müzesine götürecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finali 22 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve organizasyona Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

“Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta”, “Türkiye Kupası finali ne zaman” ve “Türkiye Kupası finali nerede oynanacak” soruları gündemin en üst sırasında. Tüm gözler bu dev derbiye çevrildi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finali A Spor'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek?

FENERBAHÇE FİNAL YOLUNDA NASIL GELDİ?

Son şampiyon Fenerbahçe, organizasyonda güçlü performans sergiledi. Sarı-lacivertli ekip:

Çeyrek finalde Safiport Erokspor’u 83-76 mağlup etti.

Dörtlü Final’de Türk Telekom’u 86-78 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı bugüne kadar 9 kez kazandı. İlk şampiyonluğunu 1966-1967 sezonunda elde eden ekip, daha sonra 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, 10’uncu kupayı kazanarak tarihine bir zafer daha eklemek istiyor.

BEŞİKTAŞ 14 YILLIK HASRETİ BİTİREBİLECEK Mİ?

Beşiktaş ise Türkiye Kupası’nda bir kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda Banvit’i 78-74 mağlup ederek kupayı kazandı.

Bu sezon final yolunda:

Çeyrek finalde TOFAŞ’ı 100-91 mağlup etti.

Yarı finalde Anadolu Efes’i 91-82 yenerek finale yükseldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi mağlup etmesi halinde 14 yıllık kupa hasretine son verecek ve ikinci Türkiye Kupası zaferini yaşayacak.

TÜRKİYE KUPASI TARİHİNDE EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

Takım Şampiyonluk Sayısı Anadolu Efes 12 Fenerbahçe 9 Galatasaray 3 TOFAŞ 3 Ülkerspor 3

İlk kez 1966-1967 sezonunda düzenlenen organizasyona 1972-1973 sezonunun ardından 19 yıl ara verildi. Türkiye Kupası, 1992-1993’ten itibaren yeniden oynanmaya başlandı. 2020-2021 sezonunda Covid-19 salgını, 2022-2023 sezonunda ise Maraş depremleri nedeniyle yapılamadı.

DERBİ FİNALİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti, Türk basketbolunun en özel eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Kupası finalinde iki ezeli rakibin karşılaşması, organizasyona ayrı bir heyecan katıyor.

Bir tarafta 10’uncu kupasını hedefleyen Fenerbahçe, diğer tarafta 14 yıllık özleme son vermek isteyen Beşiktaş. Bu tablo, finali yalnızca bir maç olmaktan çıkarıp tarihi bir mücadeleye dönüştürüyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finali 22 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

Türkiye Kupası finali saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Final mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Fenerbahçe kaç kez Türkiye Kupası kazandı?

Fenerbahçe Türkiye Kupası’nı 9 kez kazandı.

Beşiktaş kaç kez Türkiye Kupası kazandı?

Beşiktaş Türkiye Kupası’nı 1 kez kazandı.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 22 Şubat 2026 Pazar günü basketbol gündeminin merkezinde olacak. Bir yanda 10’uncu kupanın peşindeki Fenerbahçe, diğer yanda 14 yıllık hasreti bitirmek isteyen Beşiktaş. Sinan Erdem’de oynanacak bu dev final, sezonun en kritik ve en heyecanlı maçlarından biri olmaya aday.