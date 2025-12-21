Fenerbahçe, Beşiktaş maçına kaç eksikle çıkacak?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında 23 Aralık Salı günü saat 20.30’da Beşiktaş’ı ağırlayacak. Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasını zorlayacak ölçüde geniş bir eksik tablosu oluştu.

Fenerbahçe’nin kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeye göre Ederson ile Jhon Duran “kişisel ve ailevi talepler” nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Fred cezalı, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri maçta forma giyemeyecek.

TALISCA SAKATLANDI

Eyüpspor maçında sakatlanan Anderson Talisca için MR sonucunda “sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama” tespit edildi, tedavisine başlandığı bildirildi. Brezilyalı futbolcu derbide oynayamayacak.

Fenerbahçe’nin 12 Ekim tarihli açıklamasında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosunun kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao için de daha sonra teknik heyet kararıyla kadro dışı kararı açıklandı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısına çıkamayacak isimleri 13’e ulaştı: Ederson, Jhon Duran, Fred, Edson Álvarez, Archie Brown, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca.