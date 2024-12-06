Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.