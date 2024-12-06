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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 06.12.2024 23:56
  • Giriş: 06.12.2024 23:56
  • Güncelleme: 06.12.2024 23:56
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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