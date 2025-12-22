Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin unutulmaz 10 maçı

Yakın tarihteki Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri çoğunlukla futbolseverleri hayal kırıklığına uğratmaz. İki takımın da skor bulmakta zorlanmadığı bol gollü, bazen gerginliğin yaşandığı ama asla bitmeyen bir heyecan.

Yıllardır Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti, ülke futbolunun en büyük arşivlerinden birini tek başına üretiyor. Aşağıdaki karşılaşmalar rekabetin diline yerleşmiş, yıllar sonra bile tek bir cümleyle hatırlatılanan mücadeleler. Hep beraber hafıza tazeleyelim:

1- 6 OCAK 1990 FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ: 1-5

Kadıköy’de Beşiktaş’ın attığı beş gol, bir maçtan fazlasını yarattı, derbinin kısa adı doğdu. Beşiktaş’ın beşi ifadesi, yıllarca her tartışmada yeniden açılan bir referans haline gelirken bu skor rekabetin psikolojisine de iz bıraktı derbinin bir anda kopabildiğini öğreten, hafızada en çok yankı bulan gecelerden biri oldu.

2- 16 KASIM 1991 FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ: 2-2

Bu maçın tabelası 2-2’yi yazsa da yıllarca konuşulan şey farklıydı. Derbinin son bölümünde Beşiktaş’ın bulduğu gol, “Top çizgiyi geçti mi?” sorusunu ülke futbolunun en ünlü tartışmalarından birine çevirdi. Kimilerine göre top çizgiyi geçmedi kimilerine göre yüzde yüz gol. Yorumu sizleri bırakıyoruz...

3- 25 NİSAN 2004 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE: 1-3

İnönü’de oynanan bu derbi, şampiyonluk yarışının sert virajında büyük deplasman galibiyetinin ne anlama geldiğini gösteren maçlardan biri olarak hafızaya yerleşti. Fenerbahçe’nin 3 gollü zaferi sarı-lacivertlilere şampiyonluk yarışında özgüven verirken o sezon ipi göğüslemeyi başaran sarı-lacivertliler bu deplasman galibiyetiyle kupaya giden yolu döşedi

4- 17 NİSAN 2005 FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ: 3-4

Bu derbi, tek bir görüntüyle hatırlanıyor: Daniel Pancu’nun kaleye geçmesi. Beşiktaş’ın 10 kişi kaldığı senaryoda eldivenlerin bir futbolcuya geçmesi, derbiyi skor hikâyesi olmaktan çıkarıp efsaneye çevirdi. Kadıköy’de 7 gollü bir gece yaşanırken maçın sonunda konuşulan ilk şey çoğu zaman skor değil, kaleye geçen Pancu'nun o baskıyı nasıl taşıdığı oldu.

5- 3 MAYIS 2006 FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ: 2-3 (TÜRKİYE KUPASI FİNALİ)

Final, derbiyi zaten başka bir yere taşır bu final ise 90 dakikaya sığmayıp kupayı daha da önemli hale getirdi. İzmir Atatürk’te oynanan mücadelede Beşiktaş’ın 3-2’lik zaferi, iki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği kupa gecelerini rekabetin en sert sayfalarından birine ekledi.

6- 5 AĞUSTOS 2007 FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ: 2-1 (SÜPER KUPA FİNALİ)

Sezonun daha başında oynanan bu final, yılın ilk büyük maçıydı. Ayrıca iki takım arasında yaşanan rekabet transfer masasına yansıdığı yıllardan bahsediyoruz. Beşiktaş, Tümer Metin'in intikamını Rüştü Reçber, Mehmet Yozgatlı'yla almaya çalışırken ortaya hikâyesi bol bir karşılaşma çıktı ve sahadan galiyibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

7- 13 MAYIS 2009 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE: 4-2 (TÜRKİYE KUPASI FİNALİ)

Beşiktaş'ın Mustafa Denizli yönetiminde çifte kupaya uzandığı sezonun finali. Fenerbahçe için kötü geçen sezonu kupayla tamamlama imkânı vardı ancak Luis Aragones'in teknik direktör koltuğunda oturduğu sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine kaybederek sezonu kupasız tamamladı. Atılan birbirinden güzel gollerle bu final hafızalarda unutulmaz bir yer bıraktı.

8- 20 ŞUBAT 2011 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE: 2-4

İnönü’de oynanan bu derbi, yıldız performansının maçı nasıl tek başına hikâyeye çevirebildiğinin örneği olarak anılıyor. TFF’nin maç haberinde Fenerbahçe’nin 4-2’lik galibiyeti açık şekilde verilirken, gecenin merkezine Alex’in performansı konuşuldu. Skorun ötesinde, bir oyuncunun derbinin tonunu nasıl belirlediğini anlatan maçlardan biri olarak kaldı.

9- 19 NİSAN 2018 FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ (OLAYLI MAÇ)

Bazı derbiler oynanıp biter bazıları ise tamamlanamadığı için yıllarca sürer. Ülker Stadyumu’ndaki Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşananlar, maçı geri plana itti, Tartışma skor üzerinden değil saha dışında yaşanan olaylarla konuşuldu. Maç tatil edilirken Beşiktaş ileri bir tarihe ertelenen mücadelede sahaya çıkmadı.

10- 29 KASIM 2020 FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ: 3-4

Beşiktaş meşhur Panculu maç sonrası Kadıköy'de aldığı ilk galibiyet. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, sahadan tıpkı 2005'te olduğu gibi 4-3 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezon sonu şampiyonluğa gidecek serüvene de start verdi.