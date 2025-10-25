Fenerbahçe - Beşiktaş Sultanlar Ligi Derbisi: Tarih, Saat, Kanal ve 4. Hafta Fikstürü
Fenerbahçe - Beşiktaş Sultanlar Ligi derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Derbiye dair tüm detaylar ve voleybol 4. hafta fikstürü haberimizde.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan derbiyle devam ediyor. Fenerbahçe Medicana, 4. haftada ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek.
Zorlu karşılaşmada Caner Çildir ve Eren Balta Mandal hakem ikilisi görev yapacak.
TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’ne mükemmel bir başlangıç yaptı. Oynadığı 3 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, averajla 2. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise lige 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. Topladığı 6 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe’ye karşı sürpriz peşinde olacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
- Fenerbahçe Medicana, son 10 derbinin 8’ini kazandı.
- Beşiktaş, son 3 deplasman maçında 2 galibiyet aldı.
- Her iki takım da bu sezon set kaybetmeden en az bir maçı tamamladı.
- Fenerbahçe’nin en skorer ismi, maç başına ortalama 19 sayı üreten yıldız smaçör oyuncusu.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Şehir (Salon)
|Ev Sahibi Takım
|Konuk Takım
|26.10.2025
|14:00
|TVF Voleybol TV
|Aksaray (Aksaray Spor Salonu)
|Kuzeyboru
|Göztepe
|26.10.2025
|14:00
|TVF Voleybol TV
|Ankara (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
|İlbank
|Aydın Büyükşehir Belediyespor
|26.10.2025
|16:00
|TVF Voleybol TV
|İstanbul (Hasan Doğan Spor Salonu)
|Bahçelievler Bld.
|Eczacıbaşı Dynavit
|26.10.2025
|17:00
|TVF Voleybol TV
|İzmir (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Komp.)
|Aras Spor
|Türk Hava Yolları
|26.10.2025
|18:00
|TVF Voleybol TV
|Bursa (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
|Nilüfer Belediyespor Eker
|Zeren Spor
|26.10.2025
|18:00
|TRT Spor Yıldız
|İstanbul (Vakıfbank Spor Sarayı)
|Vakıfbank
|Galatasaray Daikin
|26.10.2025
|20:00
|TRT Spor Yıldız
|İstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
|Fenerbahçe Medicana
|Beşiktaş
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak ve karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Salon
|Yayın
|Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş
|26 Ekim 2025, Pazar
|20:00
|Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul)
|TRT Spor Yıldız
Sultanlar Ligi 4. haftasında başka hangi maçlar var?
Bu haftada ayrıca Vakıfbank - Galatasaray, Nilüfer Belediyespor - Zeren Spor ve Bahçelievler - Eczacıbaşı karşılaşmaları da oynanacak.