Fenerbahçe - Beşiktaş Sultanlar Ligi Derbisi: Tarih, Saat, Kanal ve 4. Hafta Fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş Sultanlar Ligi derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Derbiye dair tüm detaylar ve voleybol 4. hafta fikstürü haberimizde.

BirBilgi
  25.10.2025 10:25
  • Giriş: 25.10.2025 10:25
  • Güncelleme: 25.10.2025 10:25
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan derbiyle devam ediyor. Fenerbahçe Medicana, 4. haftada ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek.

Zorlu karşılaşmada Caner Çildir ve Eren Balta Mandal hakem ikilisi görev yapacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’ne mükemmel bir başlangıç yaptı. Oynadığı 3 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, averajla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise lige 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. Topladığı 6 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe’ye karşı sürpriz peşinde olacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • Fenerbahçe Medicana, son 10 derbinin 8’ini kazandı.
  • Beşiktaş, son 3 deplasman maçında 2 galibiyet aldı.
  • Her iki takım da bu sezon set kaybetmeden en az bir maçı tamamladı.
  • Fenerbahçe’nin en skorer ismi, maç başına ortalama 19 sayı üreten yıldız smaçör oyuncusu.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

TarihSaatYayınŞehir (Salon)Ev Sahibi TakımKonuk Takım
26.10.202514:00TVF Voleybol TVAksaray (Aksaray Spor Salonu)KuzeyboruGöztepe
26.10.202514:00TVF Voleybol TVAnkara (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)İlbankAydın Büyükşehir Belediyespor
26.10.202516:00TVF Voleybol TVİstanbul (Hasan Doğan Spor Salonu)Bahçelievler Bld.Eczacıbaşı Dynavit
26.10.202517:00TVF Voleybol TVİzmir (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Komp.)Aras SporTürk Hava Yolları
26.10.202518:00TVF Voleybol TVBursa (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)Nilüfer Belediyespor EkerZeren Spor
26.10.202518:00TRT Spor Yıldızİstanbul (Vakıfbank Spor Sarayı)VakıfbankGalatasaray Daikin
26.10.202520:00TRT Spor Yıldızİstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)Fenerbahçe MedicanaBeşiktaş

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak ve karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

MaçTarihSaatSalonYayın
Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş26 Ekim 2025, Pazar20:00Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul)TRT Spor Yıldız

Sultanlar Ligi 4. haftasında başka hangi maçlar var?

Bu haftada ayrıca Vakıfbank - Galatasaray, Nilüfer Belediyespor - Zeren Spor ve Bahçelievler - Eczacıbaşı karşılaşmaları da oynanacak.

