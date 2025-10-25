Fenerbahçe - Beşiktaş Sultanlar Ligi Derbisi: Tarih, Saat, Kanal ve 4. Hafta Fikstürü

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan derbiyle devam ediyor. Fenerbahçe Medicana, 4. haftada ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek.

Zorlu karşılaşmada Caner Çildir ve Eren Balta Mandal hakem ikilisi görev yapacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’ne mükemmel bir başlangıç yaptı. Oynadığı 3 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, averajla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise lige 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. Topladığı 6 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe’ye karşı sürpriz peşinde olacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe Medicana, son 10 derbinin 8’ini kazandı.

Beşiktaş, son 3 deplasman maçında 2 galibiyet aldı.

Her iki takım da bu sezon set kaybetmeden en az bir maçı tamamladı.

Fenerbahçe’nin en skorer ismi, maç başına ortalama 19 sayı üreten yıldız smaçör oyuncusu.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

Tarih Saat Yayın Şehir (Salon) Ev Sahibi Takım Konuk Takım 26.10.2025 14:00 TVF Voleybol TV Aksaray (Aksaray Spor Salonu) Kuzeyboru Göztepe 26.10.2025 14:00 TVF Voleybol TV Ankara (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu) İlbank Aydın Büyükşehir Belediyespor 26.10.2025 16:00 TVF Voleybol TV İstanbul (Hasan Doğan Spor Salonu) Bahçelievler Bld. Eczacıbaşı Dynavit 26.10.2025 17:00 TVF Voleybol TV İzmir (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Komp.) Aras Spor Türk Hava Yolları 26.10.2025 18:00 TVF Voleybol TV Bursa (Cengiz Göllü Voleybol Salonu) Nilüfer Belediyespor Eker Zeren Spor 26.10.2025 18:00 TRT Spor Yıldız İstanbul (Vakıfbank Spor Sarayı) Vakıfbank Galatasaray Daikin 26.10.2025 20:00 TRT Spor Yıldız İstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu) Fenerbahçe Medicana Beşiktaş

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak ve karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Salon Yayın Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş 26 Ekim 2025, Pazar 20:00 Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul) TRT Spor Yıldız

Sultanlar Ligi 4. haftasında başka hangi maçlar var?

Bu haftada ayrıca Vakıfbank - Galatasaray, Nilüfer Belediyespor - Zeren Spor ve Bahçelievler - Eczacıbaşı karşılaşmaları da oynanacak.