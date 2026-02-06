Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, PFDK'ye sevk edildi
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispod'u disipline gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
TFF'nin sitesinde kulüplerin PFDK'ya sevk sebepleri şöyle belirtildi:
"1- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü’nün 04.02.2026 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR - TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 05.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
KOCAELİSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELÇUK İNAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca06.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."