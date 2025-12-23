Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler dev derbiye çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk maçlarında karşı karşıya gelirken, maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri bu kez Ziraat Türkiye Kupası sahnesinde yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu ilk hafta maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, futbolseverler derbinin yayın bilgilerini ve muhtemel 11’leri araştırıyor. Kupada grup aşamasına doğrudan katılan iki ezeli rakip için bu karşılaşma, hem moral hem de avantaj anlamında büyük önem taşıyor.
Süper Lig’de oynanan son derbide yaşananlar hâlâ hafızalardayken, bu kez gözler 90 dakika boyunca Ziraat Türkiye Kupası heyecanına çevrildi. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş Türkiye Kupası derbisi öncesi tüm detaylar…
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde oynanacak olan derbi, 23 Aralık Salı günü saat 20:30’da başlayacak.
Karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
DERBİ CHOBANİ STADI’NDA OYNANACAK
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, Chobani Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak. Kupayı daha önce 11 kez kazanan Beşiktaş, grup aşamasına galibiyetle başlamak isterken, Fenerbahçe ise sahasında avantajı elinde tutmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe Muhtemel 11
- Tarık Çetin
- Mert Müldür
- Milan Skriniar
- Jayden Oosterwolde
- Levent Mercan
- İsmail Yüksek
- Bartuğ Elmaz
- Sebastian Szymanski
- Marco Asensio
- Oğuz Aydın
- Kerem Aktürkoğlu
Beşiktaş Muhtemel 11
- Ersin Destanoğlu
- Taylan Bulut
- Paulista
- Emirhan Topçu
- Rıdvan Yılmaz
- Demir Ege Tıknaz
- Kartal Kayra Yılmaz
- Rashica
- Orkun Kökçü
- Cerny
- Abraham
BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş’ta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek.
Ayrıca Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure de kadroda olmayacak.
FENERBAHÇE 9 EKSİKLE SAHADA
Sarı-lacivertliler de derbiye eksik bir kadroyla çıkacak. Cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ve Jhon Duran ile sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olduktan sonra oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, bu unvanını kupada da sürdürmeyi hedefliyor.
İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK İSİMLER
Beşiktaş’ta 6 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.
Fenerbahçe’de ise Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları durumunda sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş’a karşı mücadele edecek.
