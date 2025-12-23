Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri bu kez Ziraat Türkiye Kupası sahnesinde yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu ilk hafta maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, futbolseverler derbinin yayın bilgilerini ve muhtemel 11’leri araştırıyor. Kupada grup aşamasına doğrudan katılan iki ezeli rakip için bu karşılaşma, hem moral hem de avantaj anlamında büyük önem taşıyor.

Süper Lig’de oynanan son derbide yaşananlar hâlâ hafızalardayken, bu kez gözler 90 dakika boyunca Ziraat Türkiye Kupası heyecanına çevrildi. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş Türkiye Kupası derbisi öncesi tüm detaylar…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde oynanacak olan derbi, 23 Aralık Salı günü saat 20:30’da başlayacak.

Karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DERBİ CHOBANİ STADI’NDA OYNANACAK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, Chobani Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak. Kupayı daha önce 11 kez kazanan Beşiktaş, grup aşamasına galibiyetle başlamak isterken, Fenerbahçe ise sahasında avantajı elinde tutmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe Muhtemel 11

Tarık Çetin

Mert Müldür

Milan Skriniar

Jayden Oosterwolde

Levent Mercan

İsmail Yüksek

Bartuğ Elmaz

Sebastian Szymanski

Marco Asensio

Oğuz Aydın

Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş Muhtemel 11

Ersin Destanoğlu

Taylan Bulut

Paulista

Emirhan Topçu

Rıdvan Yılmaz

Demir Ege Tıknaz

Kartal Kayra Yılmaz

Rashica

Orkun Kökçü

Cerny

Abraham

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure de kadroda olmayacak.

FENERBAHÇE 9 EKSİKLE SAHADA

Sarı-lacivertliler de derbiye eksik bir kadroyla çıkacak. Cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ve Jhon Duran ile sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olduktan sonra oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, bu unvanını kupada da sürdürmeyi hedefliyor.

İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK İSİMLER

Beşiktaş’ta 6 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Fenerbahçe’de ise Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları durumunda sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş’a karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Derbi, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası derbisi ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.