Fenerbahçe, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.