Fenerbahçe, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda egzersizlerle başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon programlarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, pas çalışması, dar alanda çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.