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Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR’ı Direnç Tonusluoğlu oldu

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 12:54
  • Giriş: 27.10.2024 12:54
  • Güncelleme: 27.10.2024 12:54
Kaynak: İHA
Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR’ı Direnç Tonusluoğlu oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Bodrum FK arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Direnç Tonusluoğlu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Bodrum FK’yı konuk edecek.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

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