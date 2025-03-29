Fenerbahçe, Bodrum FK’yı rahat geçerek zirve takibini sürdürdü

Fenerbahçe, Bodrum FK’yı rahat geçerek zirve takibini sürdürdü

Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Tadic, Fenerbahçe formasıyla 100 maça en erken ulaşan futbolcu oldu

Oğuz Aydın ligdeki 6’ncı golünü kaydetti

Anderson Talisca, 4 maç aranın ardından golle buluştu

Allan Saint Maximin, ligde 2 ay sonra forma giydi

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK’yı 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 65 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 6’ya düşürdü.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK’ya konuk oldu. Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay üstlendi. Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, 5’inci dakikada Milan Skriniar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bodrum FK bu gole 31’inci dakikada penaltıdan George Puscas ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu. Daha sonra golleri üst üste bulan sarı-lacivertliler, 32’nci dakikada Oğuz Aydın, 36’ncı dakikada Sebastian Szymanski ve 45’inci dakikada penaltıdan Anderson Talisca’nın attığı golle ilk yarıyı 4-1’lik üstünlükle tamamladı. 85’inci dakikada Fredy fileleri havalandırarak farkı 2’ye indirdi: 2-4. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip puanını 65 yaparak zirve takibini sürdürdü.

MILAN SKRINAR, FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe ara transfer döneminde Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Bodrum FK karşısında attı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Slovak stoper, 5’inci dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Skriniar’ın Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü oldu.

TADIC, FENERBAHÇE’DE EN ERKEN 100 MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU OLDU

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, Bodrum FK maçının 72’nci dakikasında Sebastian Szymanski’nin yerine oyuna girdi. Sırp futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte sarı-lacivertli ekipteki 100’üncü resmi maçına çıkarak ‘dalya’ dedi. Tadic, Fenerbahçe formasıyla sahada yer aldığı 100 maçta 27 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Öte yandan tecrübeli isim, Fenerbahçe formasıyla 100 maça en erken çıkan futbolcu oldu.

Mücadelenin ardından Dusan Tadic hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Tadic'i 100’üncü maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor” ifadelerini kullandı.

OĞUZ AYDIN LİGDEKİ 6’NCI GOLÜNÜ KAYDETTİ

Sarı-lacivertli ekibin sezon öncesinde Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Bodrum FK filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki 6’ncı golünü kaydetti. Son dönemde sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK maçının 32’nci dakikasında topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol Oğuz Aydın’ın sarı-lacivertli formayla ligde attığı 6’ncı gol oldu. Oğuz’un lig maçlarında 2 tane de asist katkısı bulunuyor.

TALISCA, LİGDE 4 MAÇ ARANIN ARDINDAN GOLLE BULUŞTU

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ligde 4 maç aranın ardından golle buluştu. Alanyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü atan Talisca, daha sonra oynanan Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında sessiz kalmıştı. Penaltıdan attığı golle Bodrum FK filelerini havalandıran Brezilyalı futbolcu, ligde 4 maç aranın ardından golünü attı. Bu gol Talisca’nın sarı-lacivertli formayla ligdeki 2’nci golü oldu.

ALLAN SAINT-MAXIMIN, LİGDE 2 AY SONRA FORMA GİYDİ

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’den kiralanan Allan Saint Maximin, Bodrum FK karşısında oyuna dahil oldu ve 2 ay aranın ardından ligde formasına kavuştu. 26 Ocak’ta oynanan Göztepe maçında forma giyen Maximin, Çaykur Rizespor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamamıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında ise teknik heyet kararıyla görev yapamadı. Bodrum FK maçının 72’nci dakikasında Anderson Talisca’nın yerine oyuna giren Maximin, 2 aylık aranın ardından ligde forma şansı buldu.