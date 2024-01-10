Fenerbahçe Bonucci ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Sezon başında Alman temsilcisi Union Berlin ile sözleşme imzalamıştı.