Fenerbahçe Brann deplasmanında: Eksikler kimler?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında yarın Norveç temsilcisi Brann’a konuk olacak. Bergen kentindeki Brann Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod’un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puan topladı ve 20. sırada yer aldı. Fenerbahçe, bu süreçte sahasında kazanırken, deplasmandaki iki maçında Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu, Viktoria Plzen ile ise golsüz berabere kaldı.

Brann da benzer bir performans ortaya koydu. Norveç ekibi sahasında Utrecht’i 1-0, Rangers’ı ise 3-0 mağlup ederken, deplasmanda Lille’e 2-1 yenildi, Bologna ile 0-0, PAOK ile de 1-1 berabere kaldı. Brann, 5 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Brann karşılaşması öncesinde Fenerbahçe’de iki oyuncu forma giyemeyecek. Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlığı tam olarak geçmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında kadroda yer almayacak.

Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski’nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Yusuf En-Nesyri’nin Brann karşısında yeniden ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, ligdeki Başakşehir maçına yedek başlattığı En-Nesyri’yi bu mücadelede ilk 11’de görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Soğuk havanın etkili olduğu Norveç’te, maçın oynanacağı Bergen kentinde yarın sıcaklığın 8 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre karşılaşma saatinde yağmur da etkili olabilir.