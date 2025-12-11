Fenerbahçe, Brann deplasmanında: Muhtemel ilk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe bugün deplasmdan Brann ile karşılaşacak.

Brann, Norveç Ligi'nde 4'üncü sırada bulunuyor.

Mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakanın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm

Fenerbahçe: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

İki takım da turnuvada 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 8 puan topladı. Fenerbahçe 20'nci, Brann ise 19'uncu sırada yer alıyor.