Fenerbahçe, Brann maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

