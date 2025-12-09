Fenerbahçe, Brann maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla süren idmanın, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, Brann maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.