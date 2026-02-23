Fenerbahçe bu maça kilitlendi: Sarı-lacivertlilerin muhtemel ilk 11'i

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada kazanarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Ligde namağlup tek takım unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, Süper Lig’de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Haftaya lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında kazanması halinde 23. hafta sonunda zirveye ortak olacak.

İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edson Álvarez ve Milan Škriniar, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe’de Ederson, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 24. haftada oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.