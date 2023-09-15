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Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı 1 yıllığına Sivasspor'a kiraladı

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 15:42
  • Giriş: 15.09.2023 15:42
  • Güncelleme: 15.09.2023 15:42
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı 1 yıllığına Sivasspor'a kiraladı

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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