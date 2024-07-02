Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid ile anlaştığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl ocak ayında 6 aylığına kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini satın aldı.

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde transfer için Atletico Madrid'e 8,5 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bonservisin 4 yılda 7 taksitle ödeneceği de aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında takıma katılan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.

EURO 2024 için Milli Takıma da çağrılan Söyüncü, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ

20 yaşında Altınordu'dan Freiburg'a giden Çağlar Söyüncü, burada iki sezon forma giydikten sonra Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer olmuştu. Özellikle ilk sezonundaki performasonyla göz dolduran Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Çağlar'ın forma giydiği Leicester City bir önceki sezon Premier Lig'i 19. sırada bitirerek küme düşmüştü.

Geçen sezonun başında ise serbest olarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Söyüncü, Madrid ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Atletico'da istediği kadar forma şansı bulamayan Söyüncü, yalnızca 6 maçta sahaya çıkabildi.