Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye geldi
Kaynak: AA
RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli takımı karşılayan taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.
Çaykur Didi Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.