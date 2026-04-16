Fenerbahçe - ÇAYKUR Rizespor maçı hangi gün ve saat kaçta? İşte kritik maçın tüm detayları

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverlerin en çok aradığı “Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları netleşti. Üstelik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu listesi de dikkat çekiyor.

17 Nisan’da oynanacak bu kritik karşılaşma, hem şampiyonluk yarışı hem de orta sıralardaki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Detay Bilgi Maç Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Tarih 17 Nisan Saat 20:00 Stadyum Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Yayın beIN Sports (canlı ve şifreli)

FENERBAHÇE İLE RİZESPOR 48. RANDEVUDA

İki ekip Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 32 galibiyet alırken, 8 mücadele berabere bitti. Çaykur Rizespor ise 7 kez kazandı.

Bu süreçte Fenerbahçe 110 gol atarken, Rizespor 47 golle karşılık verdi. Ayrıca iki takım arasında oynanan son 16 maçta beraberlik çıkmaması dikkat çekiyor.

KADIKÖY’DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, sahasında oynadığı 23 maçın 18’ini kazanarak önemli bir üstünlük kurdu. 3 maç berabere biterken, Rizespor sadece 2 kez deplasmanda galip geldi.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe sakat ve cezalı oyuncular

Oyuncu Durum Açıklama Jayden Oosterwolde Cezalı Sarı kart cezalısı Edson Alvarez Sakat Ayak bileğinden sakat Mert Hakan Yandaş Cezalı Maçtan men cezası Marco Asensio Sakat Diz sakatlığı

Çaykur Rizespor sakat oyuncular

Oyuncu Durum Açıklama Khusniddin Alikulov Sakat Ön çapraz bağ yırtık Altin Zeqiri Sakat Ayak bileği bağlarında zedelenme

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım Puan 1 Galatasaray 68 2 Fenerbahçe 66 3 Trabzonspor 64 4 Beşiktaş 55 5 Başakşehir 47 6 Göztepe 47 7 Samsunspor 39 8 Rizespor 36

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Son 16 maçta beraberlik çıkmadı

Fenerbahçe bu süreçte 15 galibiyet aldı

Rizespor sadece 1 galibiyet alabildi

Fenerbahçe 51 gol attı, Rizespor 16 gol buldu

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, hem zirve yarışı hem de haftanın genel dengesi açısından büyük önem taşıyor. 17 Nisan saat 20:00’de oynanacak karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eksik oyuncular ve istatistikler dikkate alındığında mücadele, futbolseverler için oldukça kritik ve merak uyandıran bir karşılaşma olacak.