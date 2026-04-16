Fenerbahçe - ÇAYKUR Rizespor maçı hangi gün ve saat kaçta? İşte kritik maçın tüm detayları

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe’de maç öncesi hangi sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor? Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe’nin ligdeki genel üstünlüğü nasıl? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 16.04.2026 12:47
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverlerin en çok aradığı “Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları netleşti. Üstelik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu listesi de dikkat çekiyor.

17 Nisan’da oynanacak bu kritik karşılaşma, hem şampiyonluk yarışı hem de orta sıralardaki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

DetayBilgi
MaçFenerbahçe - Çaykur Rizespor
Tarih17 Nisan
Saat20:00
Stadyum

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu

Spor Kompleksi

YayınbeIN Sports (canlı ve şifreli)

FENERBAHÇE İLE RİZESPOR 48. RANDEVUDA

İki ekip Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 32 galibiyet alırken, 8 mücadele berabere bitti. Çaykur Rizespor ise 7 kez kazandı.

Bu süreçte Fenerbahçe 110 gol atarken, Rizespor 47 golle karşılık verdi. Ayrıca iki takım arasında oynanan son 16 maçta beraberlik çıkmaması dikkat çekiyor.

KADIKÖY’DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, sahasında oynadığı 23 maçın 18’ini kazanarak önemli bir üstünlük kurdu. 3 maç berabere biterken, Rizespor sadece 2 kez deplasmanda galip geldi.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe sakat ve cezalı oyuncular

OyuncuDurumAçıklama
Jayden OosterwoldeCezalıSarı kart cezalısı
Edson AlvarezSakatAyak bileğinden sakat
Mert Hakan YandaşCezalıMaçtan men cezası
Marco AsensioSakatDiz sakatlığı

Çaykur Rizespor sakat oyuncular

OyuncuDurumAçıklama
Khusniddin AlikulovSakatÖn çapraz bağ yırtık
Altin ZeqiriSakat

Ayak bileği bağlarında

zedelenme

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SıraTakımPuan
1Galatasaray68
2Fenerbahçe66
3Trabzonspor64
4Beşiktaş55
5Başakşehir47
6Göztepe47
7Samsunspor39
8Rizespor36

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

  • Son 16 maçta beraberlik çıkmadı
  • Fenerbahçe bu süreçte 15 galibiyet aldı
  • Rizespor sadece 1 galibiyet alabildi
  • Fenerbahçe 51 gol attı, Rizespor 16 gol buldu

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, hem zirve yarışı hem de haftanın genel dengesi açısından büyük önem taşıyor. 17 Nisan saat 20:00’de oynanacak karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eksik oyuncular ve istatistikler dikkate alındığında mücadele, futbolseverler için oldukça kritik ve merak uyandıran bir karşılaşma olacak.

