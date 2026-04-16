Fenerbahçe - ÇAYKUR Rizespor maçı hangi gün ve saat kaçta? İşte kritik maçın tüm detayları
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe’de maç öncesi hangi sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor? Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe’nin ligdeki genel üstünlüğü nasıl? Tüm yanıtlar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverlerin en çok aradığı “Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları netleşti. Üstelik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu listesi de dikkat çekiyor.
17 Nisan’da oynanacak bu kritik karşılaşma, hem şampiyonluk yarışı hem de orta sıralardaki dengeler açısından büyük önem taşıyor.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
|Tarih
|17 Nisan
|Saat
|20:00
|Stadyum
Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu
Spor Kompleksi
|Yayın
|beIN Sports (canlı ve şifreli)
FENERBAHÇE İLE RİZESPOR 48. RANDEVUDA
İki ekip Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 32 galibiyet alırken, 8 mücadele berabere bitti. Çaykur Rizespor ise 7 kez kazandı.
Bu süreçte Fenerbahçe 110 gol atarken, Rizespor 47 golle karşılık verdi. Ayrıca iki takım arasında oynanan son 16 maçta beraberlik çıkmaması dikkat çekiyor.
KADIKÖY’DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Fenerbahçe, sahasında oynadığı 23 maçın 18’ini kazanarak önemli bir üstünlük kurdu. 3 maç berabere biterken, Rizespor sadece 2 kez deplasmanda galip geldi.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Fenerbahçe sakat ve cezalı oyuncular
|Oyuncu
|Durum
|Açıklama
|Jayden Oosterwolde
|Cezalı
|Sarı kart cezalısı
|Edson Alvarez
|Sakat
|Ayak bileğinden sakat
|Mert Hakan Yandaş
|Cezalı
|Maçtan men cezası
|Marco Asensio
|Sakat
|Diz sakatlığı
Çaykur Rizespor sakat oyuncular
|Oyuncu
|Durum
|Açıklama
|Khusniddin Alikulov
|Sakat
|Ön çapraz bağ yırtık
|Altin Zeqiri
|Sakat
Ayak bileği bağlarında
zedelenme
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|Puan
|1
|Galatasaray
|68
|2
|Fenerbahçe
|66
|3
|Trabzonspor
|64
|4
|Beşiktaş
|55
|5
|Başakşehir
|47
|6
|Göztepe
|47
|7
|Samsunspor
|39
|8
|Rizespor
|36
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Son 16 maçta beraberlik çıkmadı
- Fenerbahçe bu süreçte 15 galibiyet aldı
- Rizespor sadece 1 galibiyet alabildi
- Fenerbahçe 51 gol attı, Rizespor 16 gol buldu
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?
17 Nisan tarihinde oynanacak.
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta?
20:00’de başlayacak.
Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda?
beIN Sports’ta canlı ve şifreli yayınlanacak.
Fenerbahçe’de eksik oyuncular kimler?
Oosterwolde ve Mert Hakan cezalı, Edson Alvarez ve Marco Asensio sakat.
Rizespor’da eksik oyuncular kimler?
Khusniddin Alikulov ve Altin Zeqiri sakat.
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, hem zirve yarışı hem de haftanın genel dengesi açısından büyük önem taşıyor. 17 Nisan saat 20:00'de oynanacak karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Eksik oyuncular ve istatistikler dikkate alındığında mücadele, futbolseverler için oldukça kritik ve merak uyandıran bir karşılaşma olacak.