Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman maçıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.