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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 20:34
  • Giriş: 20.08.2024 20:34
  • Güncelleme: 20.08.2024 20:34
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman maçıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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