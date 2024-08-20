Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman maçıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.