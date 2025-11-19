Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE, pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 13'üncü hafta maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Günün antrenmanı, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)