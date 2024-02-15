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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 15.02.2024 16:07
  • Giriş: 15.02.2024 16:07
  • Güncelleme: 15.02.2024 16:08
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. 

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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