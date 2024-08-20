Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, antrenman maçıyla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.