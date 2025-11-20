Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE 23 Kasım Pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 13'üncü hafta maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yapan futbolcular; günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)