Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in kiralık transferi konusunda Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i ABD ekiplerinden Los Angeles'e kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 20, 2025
Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcumuza sağlık kontrolleri… pic.twitter.com/RyHd0bjc5u
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.