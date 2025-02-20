Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles'a kiraladı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i ABD ekiplerinden Los Angeles'e kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcumuza sağlık kontrolleri… pic.twitter.com/RyHd0bjc5u — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 20, 2025

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.