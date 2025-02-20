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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in kiralık transferi konusunda Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Spor
  • 20.02.2025 17:25
  • Giriş: 20.02.2025 17:25
  • Güncelleme: 20.02.2025 17:28
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles'a kiraladı
Fotoğraf: İHA

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i ABD ekiplerinden Los Angeles'e kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.

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