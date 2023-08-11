Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaştı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de uzun süredir transfer gündeminin başında yer alan Cengiz Ünder belirsizliği sona eriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı-lacivertliler Cengiz Ünder transferi için oyuncunun kulübü Marsiyla ile anlaşmaya vardı.

Cengiz Ünder to Fenerbahçe, here we go! Agreement reached with OM on a permanent transfer — deal now being completed 🚨🟡🔵 #Fener #OM



Ünder, prepared to travel for medical tests soon. Follows Fred as new signing for Fener. pic.twitter.com/dyig7zK8eX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

Milli yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul‘a gelmeye hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan RMC Sport’un haberine göre bu transfer için Fenerbahçe, Fransız ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.