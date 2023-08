Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaştı

Fenerbahçe’de uzun süredir transfer gündeminin başında yer alan Cengiz Ünder belirsizliği sona eriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı-lacivertliler Cengiz Ünder transferi için oyuncunun kulübü Marsiyla ile anlaşmaya vardı.

Cengiz Ünder to Fenerbahçe, here we go! Agreement reached with OM on a permanent transfer — deal now being completed 🚨🟡🔵 #Fener #OM



Ünder, prepared to travel for medical tests soon. Follows Fred as new signing for Fener. pic.twitter.com/dyig7zK8eX