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Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaştı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Spor
  • 11.08.2023 22:03
  • Giriş: 11.08.2023 22:03
  • Güncelleme: 11.08.2023 22:12
Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaştı

Fenerbahçe’de uzun süredir transfer gündeminin başında yer alan Cengiz Ünder belirsizliği sona eriyor. 

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı-lacivertliler Cengiz Ünder transferi için oyuncunun kulübü Marsiyla ile anlaşmaya vardı. 

Milli yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul‘a gelmeye hazırlandığı belirtildi. 

Öte yandan RMC Sport’un haberine göre bu transfer için Fenerbahçe, Fransız ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

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