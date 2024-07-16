Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme



Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/7MdzEfXlvR — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 16, 2024

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 8 asist kaydetti. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu, 2 maçta süre alırken 1 gol kaydetti. Cenk Tosun kariyerinde Beşiktaş'la birlikte Eintract Frankfurt, Gaziantepspor, Everton ve Crystal Palace formalarını da giydi.