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Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Spor
  • 16.07.2024 09:09
  • Giriş: 16.07.2024 09:09
  • Güncelleme: 16.07.2024 09:18
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 8 asist kaydetti. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu, 2 maçta süre alırken 1 gol kaydetti. Cenk Tosun kariyerinde Beşiktaş'la birlikte Eintract Frankfurt, Gaziantepspor, Everton ve Crystal Palace formalarını da giydi.

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