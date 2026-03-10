Fenerbahçe çeyrek finalde Savino Del Bene’ye konuk oluyor

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalya’nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İtalya’daki Palazzo Wanny Salonu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. Mücadelede Bulgar hakem Dobromir Dobrev ile Çek hakem Vlastimil Kovar görev yapacak.

GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKMIŞTI

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonun grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasındaki eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 19 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yapılacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve yarı finale yükselecek ekip bu karşılaşmanın ardından belli olacak.