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Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda yarın Lazio'yu konuk edecek

Fenerbahçe, yeni ismi Chobani Stadı olan stadyumundaki özel maçta yarın Lazio'yu konuk edecek.

Spor
  • 29.07.2025 10:02
  • Giriş: 29.07.2025 10:02
  • Güncelleme: 29.07.2025 10:08
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda yarın Lazio'yu konuk edecek

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta yarın İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.

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