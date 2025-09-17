Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor: 2-2

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in ilk hafta erteleme maçında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’in ilk hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen üstlendi.

Bu mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe, “İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri” ilk 11’iyle çıktı.

Konuk Alanyaspor ise “Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu” ilk 11’iyle başladı.

Maça etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde 13’üncü dakikada Talisca ağları havalandırdı ancak ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı. Alanyaspor, 18’inci dakikada öne geçti. Orta yuvarlaktaki Hwang’ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına yaklaştı ve kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. İbrahim Kaya, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47’nci dakikada ceza sahası içindeki En Nesyri’nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. 53’üncü dakikada Fred’in şutunda top Enes Keskin’in eline çarptı. Önce oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. 57’nci dakikada Talisca’nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Fenerbahçe, 73’üncü dakikada beraberliği yakaladı. Levent Mercan’ın ceza sahası içi sol çizgisinden ceza sahası içi sağ tarafa çevirdiği topla Semedo buluştu. Semedo’nun sağ çaprazdan sert şutunda top yan direkten ağlara gitti: 1-1. Fenerbahçe, 76’ncı dakikada öne geçti. Sol taraftaki Brown’un ceza sahasına yaptığı ortayı Cenk Tosun kafayla En Nesyri’ye indirdi. En Nesyri’nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. 90+2’nci dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hadergjonaj’ın sağ taraftan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Yusuf Özdemir kafayla vurdu. Kaleci İrfan Can’ın ellinden kaçırdığı top filelere gitti: 2-2. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

ALİ KOÇ İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Bir kısım Fenerbahçe taraftarı, maçın bitiş düdüğünün ardından Başkan Ali Koç’a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, ‘Ali Koç istifa’ tezahüratında bulundu.

FENERBAHÇE’DE 5 FUTBOLCU STATÜ GEREĞİ, 1 FUTBOLCU İSE SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe, Alanyaspor mücadelesine 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Ederson, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Edson Alvarez ve Marco Asensio statü gereği bu maçta forma giyemedi. Jhon Duran ise sakatlığı devam ettiği için maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLERDEN GÖKHAN GÖNÜL’E DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları ve güncel olarak yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Gökhan Gönül’e destek verdi. Gökhan Gönül, Alanyaspor maçı öncesi kendisini tribüne çağıran taraftarlara alkışla karşılık verdi.

MADALYA KAZANAN BOKSÖRLERE PLAKET VERİLDİ

Dünya Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan Fenerbahçe Spor Kulübü sporcuları maç öncesi onurlandırıldı. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, Büşra Işıldar ve bronz madalya kazanan Şeyma Düztaş’a plaket takdim edildi.