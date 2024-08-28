Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 16:46
  • Giriş: 28.08.2024 16:46
  • Güncelleme: 28.08.2024 16:46
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

BirGün'e Abone Ol