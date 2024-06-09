Fenerbahçe'de 3'üncü Ali Koç dönemi

Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç seçimi kazanırken, Aziz Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ikinci günü oy verme işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç seçimi kazanırken, Aziz Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" dedi.

KONGREDEN NOTLAR

Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 10.00 itibarıyla başladı.

Divan Başkanı Vefa Küçük, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Güneşli bir gün, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak, bu güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Bugün katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 46 bin üyemizin oy verme hakkı var. 30-32 bin üyemizin gelmesini bekliyorum. Saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdiler. Saat 17.00'ye kadar oy verme süresi var. Bugün ak mı, kara mı; Aziz Başkan mı, Ali Başkan mı belli olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu. Kongrede başkanlık seçimi toplam 47 sandıkta gerçekleştirildi.

Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM OY KULLANDI

Mevcut başkan Ali Koç, 27 numaralı sandıkta oyunu eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullandı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım ise 45 numaralı sandığa kızı Yaz ile birlikte geldi. Yıldırım oy vermesinin ardından seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diledi.

Her iki başkan adayı da oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından yoğun ilgiyle tribüne yönelerek seçimin tamamlanmasını bekledi.

KONGREDEN KARELER

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da oyunu kullandı. Saran, Ali Koç lehine Fenerbahçe başkan adaylığından çekilmişti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman da kongre oyunu kullandı.

Oyuncu Sarp Akkaya da başkanlık seçimleri için oy kullananlar arasında yer aldı.