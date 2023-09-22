Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Nordsjaelland maçında forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.