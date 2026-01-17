Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi sakatlık

Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Spor
  • 17.01.2026 14:46
  • Giriş: 17.01.2026 14:46
  • Güncelleme: 17.01.2026 14:48
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi sakatlık

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.

Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.

BirGün'e Abone Ol