Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi sakatlık
Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.