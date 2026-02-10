Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası

Fenerbahçe’nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, bu sezon sergilediği performansla sarı-lacivertli ekibin en önemli hücum silahı haline geldi. Tüm kulvarlarda skora doğrudan katkı veren 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminde santrforları Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmasının ardından ileri uçta daha fazla sorumluluk alan Talisca, ortaya koyduğu performansla santrfor eksikliğini aratmadı.

FİZİKSEL DÖNÜŞ, İSTATİSTİK PATLAMASI

Geçen sezon devre arasında takıma katılan Talisca, Süper Lig’de 16 maçta 9 gol atmış, sezonu toplamda 23 maçta 12 golle tamamlamıştı. Suudi Arabistan’dan transfer edilmesi nedeniyle yaşadığı fiziksel problemler kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Yeni sezona ise takım arkadaşlarıyla aynı fiziksel seviyede başlayan Brezilyalı futbolcu, gol yollarında adeta yeniden doğdu. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda skor üretmeyi başaran Talisca, bu performansının ardından kulübüyle yeni sözleşmeye de imza attı.

Anderson Talisca, Süper Lig’de geride kalan 21 haftada 12 gol kaydederek gol krallığı yarışında üçüncü sıraya yerleşti. Brezilyalı oyuncu, bu alanda yalnızca Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov’un gerisinde kaldı.

Ligin ilk 6 haftasında yalnızca 1 gol atan Talisca, santrforların takımdan ayrılmasının ardından çıktığı ilk 4 maçta 3 gol atarak ikinci yarıya daha golcü bir başlangıç yaptı. İlk devrede de En-Nesyri, Duran ve Cenk Tosun’dan daha fazla gol katkısı vermesi dikkat çekti.

AVRUPA’DA HAT-TRİCK

Talisca, ligdeki formunu Avrupa sahnesine de taşıdı. UEFA Avrupa Ligi’nde grupta 7 maçta 4 gol atan yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin Brann deplasmanında 4-0 kazandığı karşılaşmada hat-trick yaptı. Ferencvaros ile 1-1 berabere kalınan maçta da fileleri havalandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta 3 gol atan Brezilyalı futbolcu, sezon genelinde çok kulvarlı bir skor katkısı sundu.

Anderson Talisca, gol sayısı bakımından geçen sezonki performansını şimdiden egale etti. 2024-25 sezonunda Al-Nassr ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 42 maçta 20 gol atan tecrübeli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 34 maçta aynı gol sayısına ulaştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSINI GEÇEBİLİR

Kariyerindeki büyük çıkışı Beşiktaş formasıyla yakalayan Talisca, siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda 13, 2017-2018 sezonunda ise 14 lig golü atmıştı. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe ile ligde bitime 13 hafta kala 12 gole ulaşarak bu performansları geride bırakmaya da oldukça yaklaştı.

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminde üç santrforla yollarını ayırıp yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif’i kadroya katması, yönetimin gol yollarında Talisca’ya güvendiğinin net göstergesi oldu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla sözleşme uzatarak şampiyonluk yarışında hücumun merkezini ona emanet etti.