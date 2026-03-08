Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın eksikliği hücuma yansıyor

Fenerbahçe’de Anderson Talisca’nın yokluğu hücum hattında hissedilmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sezon içindeki gol istatistikleri, Brezilyalı futbolcunun takımın hücum gücündeki etkisini ortaya koyuyor.

Bu sezon Talisca’nın forma giydiği 37 karşılaşmada Fenerbahçe rakip fileleri toplam 77 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler bu süreçte maç başına 2.08 gol ortalaması yakalayarak hücumda üretken bir performans sergiledi.

Ancak Brezilyalı oyuncunun sahada olmadığı maçlarda tablo değişti. Fenerbahçe, Talisca’nın forma giymediği 7 karşılaşmada yalnızca 8 gol atabildi. Bu maçlarda takımın gol ortalaması 1.14’te kaldı.

YOKLUĞU SKORA YANSIDI

32 yaşındaki futbolcu son olarak Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşamıştı.

Talisca’nın yokluğunda sarı-lacivertli ekip İngiltere’de Nottingham Forest deplasmanına çıktı ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu süreçte lig ve kupa maçlarında da deplasmanda mücadele etti. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK karşısında ise 4-0’lık galibiyet elde etti.