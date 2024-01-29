Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladıkları idmanın, iki grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek Fenerbahçe, 31 Ocak Çarşamba günü yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, çalışmalarına yarın başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin milli stoperi, yarın takım izinliyken bireysel olarak idman gerçekleştirecek.