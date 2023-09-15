Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçların ardından yapılan bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.