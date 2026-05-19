Fenerbahçe'de, Antonio Conte heyecanı: Temaslar olumlu

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Hakan Safi’nin seçim çalışmaları kapsamında futbol yapılanması için dünyaca ünlü isimlerle temas kurduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci devam ederken, gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Hakan Safi, futbol aklı pozisyonu için İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile anlaşma sağladı.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI CONTE

Haberde ayrıca Safi cephesinin teknik direktörlük görevi için de Antonio Conte ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

İlk temasların oldukça olumlu geçtiği ifade edilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Hakan Safi ekibinin sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediği aktarıldı.

Antonio Conte son olarak Napoli’yi çalıştırırken, kariyerinde Juventus, Inter, Chelsea ve Tottenham gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Paolo Maldini ise Milan’daki yöneticilik döneminde kulübün yeniden yapılanmasında önemli rol oynamıştı.

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesinde başkan adaylarının sportif yapılanma konusunda atacağı adımlar merakla takip ediliyor.