Fenerbahçe'de ara transfer planı belli oldu

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte forvet ve orta saha bölgelerine takviye yapılması beklenirken, takımdan ayrılması gündemde olan isimler de belirginleşiyor.

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco’nun ocak ayı için kapsamlı bir revizyona onay verdiği öne sürüldü.

İtalyan teknik adamın, performansından memnun olmadığı ya da oyun planına uyum sağlamadığını düşündüğü bazı futbolcularla yolların ayrılmasını istediği iddia edildi.

6 OYUNCU YOLCU

Sözcü’de yer alan habere göre; Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, sezonun ikinci yarısına yönelik planlamada yer almıyor.

Szymanski ve En-Nesyri için yurt dışından somut ilginin bulunduğu ifade edildi. Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski’ye Almanya’dan, Faslı golcü En-Nesyri’ye ise Arap ülkeleri ve İtalya’dan tekliflerin olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe yönetiminin Szymanski için 15 milyon euro, En-Nesyri için ise 25 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedeflediği, bu iki transferden toplamda 40 milyon euroya yakın bir kaynak yaratılmasının planlandığı aktarıldı.

Öte yandan Becao, Cenk Tosun ve Emre Mor ile Süper Lig’den bazı kulüplerin ilgilendiği, kaleci İrfan Can Eğribayat için ise Polonya ekibi Cracovia’nın devrede olduğu öne sürüldü.

Sarı-lacivertli kulüpte söz konusu ayrılıkların gerçekleşmesi halinde yabancı kontenjanı ve maaş bütçesinde önemli bir rahatlama yaşanması bekleniyor. Yönetimin bu sayede özellikle forvet ve orta saha transferlerinde daha esnek hareket etmeyi hedeflediği belirtiliyor.