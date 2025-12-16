Fenerbahçe'de Archie Brown şoku

Fenerbahçe'nin genç sol beki Archie Brown'ın ağrıları nedeniyle MR'a girdiği öğrenildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz futbolcu sekerek yürüyor ve ayağının üstüne tam basamıyor. Genç futbolcunun yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

3 GOLÜ VAR

Sarı-lacivertli formayla 25 maça çıkan Brown bu maçlarda 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan son haftalarda forma yarışında Archie Brown'ın önüne geçen Levent Mercan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Her zaman idmanlarda bireysel olarak çalışıyoruz.

Takımımızda çok özel ayaklar var ama fırsat gelince ben de kullanıyorum. Benim de iyi bir ayağım olduğunu düşünüyorum.

Kendimi sürekli geliştiriyorum. Oynadıkça daha iyi performanslar ortaya koyuyorum. İnşallah böyle devam ederiz, sonuna kadar. Daha çok gol ve asist yapmak isterim ama burada en önemlisi takımın performansı."