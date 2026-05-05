Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oluyor

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım’ın aday olma kararı aldığı iddia edildi. Yıldırım’ın perşembe günü açıklama yapması beklenirken bir yıllık “şampiyonluk hedefli” geçiş planı üzerinde durulduğu öne sürüldü.

Spor
  • Giriş: 05.05.2026 16:13
  • Güncelleme: 05.05.2026 16:27
Kaynak: Spor Servisi
AA

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmaya karar verdi.

Yıldırım'ın, perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yapacağı öğrenildi. 73 yaşındaki eski başkanın, Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığı sonrası bu kararı aldığı iddia edildi.

Aziz Yıldırım'a yakın isimler Yıldırım'ın bir yıllığına başkanlığa geleceği ve şampiyon yapıp daha sonra görevi bırakacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Yıldırım, seçim ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım.

Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız.

Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım"

