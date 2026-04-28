Fenerbahçe'de başkanlığa kimler aday olacak?

Fenerbahçe yönetiminin olağanüstü seçimli genel kurur kararı sonrası sarı-lacivertli kulüpte, kimlerin başkan aday olacağı merak konusu.

Sarı-lacivertli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken kolları sıvayan bir diğer isim Barış Göktürk.

Bir önceki yönetimde görev yapan Hakan Safi'nin de olağanüstü genel kurulda aday olması bekleniyor.

AYDINLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan Mehmet Ali Aydınlar'ın, Fenerbahçe camiasının önde gelenleriyle konuştu ve tam desteklerini aldığı iddia edildi.

Aydınlar'ın transfer için şimdiden ön çalışmalara başladığı belirtildi.

Aydınlar'ın teknik direktör kararının da belli olduğu öne sürüldü. An itibarıyla Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerinin öne çıktığı Fenerbahçe'de Aydınlar'ın dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu aktarıldı.

Mevcut Başkan Sadettin Saran'ın ise haziranda düzenlenmesi beklenen seçimde aday olması beklenmiyor.